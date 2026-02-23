Възрастна жена даде 12 000 евро на телефонни измамници, случаят е пореден в Бургаско
©
Потърпешва е 80-годишна жена.
В петък следобед 58-годишният ѝ син от село Кошарица подава сигнал в РУ Несебър, че възрастната му майка е станала жертва на телефонни измамниици.
Пенсионерката била заблудена, че дъщеря ѝ е в болница с множество фрактури и за лечението ѝ са необходими големи финансови средства. Жената събрала сумата от около 12 000 евро, поставила ги заедно с дрехи в черен сак и около 16:00 ч. ги предала на непознат мъж, дошъл в дома ѝ.
След сигнала на сина ѝ своевременно служители от отдел "Криминална полиция" при ОДМВР – Бургас и служители от Районно управление – Несебър със съдействето на служители от "Гранична полиция" - Русе, установили и задържали на границата с Румъния 32-годишен несебърлия, от когото е иззет сака с дрехите и парите.
Същият предстои да бъде върнат на 80-годишната жена без никакви липси.
Работата по цялостно документиране на престъпната дейност на несебърлията продължава от служители на Районното управление в града.
Това е втори случай на опит за крупна телефонна измама в Бургаско само за последните десетина дни.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.