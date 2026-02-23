Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
За нов случай с телефонни измамници в Бургаско, научи Burgas24.bg.

Потърпешва е 80-годишна жена.

В петък следобед 58-годишният ѝ син от село Кошарица подава сигнал в РУ Несебър, че възрастната му майка е станала жертва на телефонни измамниици.

Пенсионерката била заблудена, че дъщеря ѝ е в болница с множество фрактури и за лечението ѝ са необходими големи финансови средства. Жената събрала сумата от около 12 000 евро, поставила ги заедно с дрехи в черен сак и около 16:00 ч. ги предала на непознат мъж, дошъл в дома ѝ.

След сигнала на сина ѝ своевременно служители от отдел "Криминална полиция" при ОДМВР – Бургас и служители от Районно управление – Несебър със съдействето на служители от "Гранична полиция" - Русе, установили и задържали на границата с Румъния 32-годишен несебърлия, от когото е иззет сака с дрехите и парите.

Същият предстои да бъде върнат на 80-годишната жена без никакви липси.

Работата по цялостно документиране на престъпната дейност на несебърлията продължава от служители на Районното управление в града.

Това е втори случай на опит за крупна телефонна измама в Бургаско само за последните десетина дни.