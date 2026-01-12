Сподели close
Възрастна жена пострада след падане в автобус на "Бургасбус", научи Burgas24.bg.

Случаят е от събота и се развива на бургаския булевард "Демокрация".

Поради рязко намаляване на скоростта на автобуса, управляван от 48-годишен бургазлия, на пода в автобуса пада 72-годишна жена.

В следствие на инцидента тя получава фрактура на три ребра, без опасност за живота.

Пострадалата е прегледана в лечебно заведение и освободена за домашно лечение.

Това е втори пореден инцидент в автобус на бургаския обществен превозвач. Както Burgas24.bg вече съобщи, подобен случай се разигра преди броени дни.