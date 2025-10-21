ЗАРЕЖДАНЕ...
Възрастна жена е с травма на гръбнака, след като Мерцедес засече автобус
©
Автобус е засечен от навлязъл в бус лентата Мерцедес, което принуждава шофьорът на возилото на Бургасбус да спре рязко.
В резултат на това на пода на автобуса паднала 69-годишна пътничка от Бургас.
След инцидента жената е с контузия на гръбначния стълб, без опасност за живота, като е прегледана в УМБАЛ - Бургас и след това освободена за домашно лечение.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Важно! Започва ремонтът на път I-9 в платното от кв. "Сарафово" к...
17:40 / 20.10.2025
Много пияни и дрогирани шофьори загазиха в Бургаско през последни...
17:29 / 20.10.2025
Внимание! Крадат велосипеди в Бургаско!
17:12 / 20.10.2025
Параход, потънал преди близо 200 години край Созопол, бе проучен ...
16:32 / 20.10.2025
От утре затварят за три дни част от централна бургаска улица
14:55 / 20.10.2025
Това са победителите в Ученическите игри по шах
11:01 / 20.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.