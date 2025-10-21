Сподели close
69-годишна жена пострада след инцидент в градския транспорт на Бургас, научи "Burgas24.bg".

Автобус е засечен от навлязъл в бус лентата Мерцедес, което принуждава шофьорът на возилото на Бургасбус да спре рязко.

В резултат на това на пода на автобуса паднала 69-годишна пътничка от Бургас.

След инцидента жената е с контузия на гръбначния стълб, без опасност за живота, като е прегледана в УМБАЛ - Бургас и след това освободена за домашно лечение.