73-годишна пешеходка пострада, след като бе блъсната от автомобил на  кръстовището на бургаските улици "Св.Св.  Кирил и Методий" и "Славянска", разбра Burgas24.bg.

Инцидентът става вчера по обяд.

Възрастната бургазлийка излиза внезапно на пътното платно, където е блъсната от автомобил с ямболска регистрация, управляван от 37-годишна жена.

Пострадалата е с контузия на дясната ръка и гръдния кош.

Тя е прегледана в УМБАЛ – Бургас, но отказала хоспитализация.