73-годишна пешеходка пострада, след като бе блъсната от автомобил на кръстовището на бургаските улици "Св.Св. Кирил и Методий" и "Славянска", разбра Burgas24.bg.Инцидентът става вчера по обяд.Възрастната бургазлийка излиза внезапно на пътното платно, където е блъсната от автомобил с ямболска регистрация, управляван от 37-годишна жена.Пострадалата е с контузия на дясната ръка и гръдния кош.Тя е прегледана в УМБАЛ – Бургас, но отказала хоспитализация.