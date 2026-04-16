Възрастна пътничка от Бургас пострада при инцидент на пътя между автобус на градския транспорт и лек автомобил БМВ, съобщиха от полицията, цитирани от Burgas24.bg.

Случаят се разиграва вчера на обяд на кръстовището на улиците "Цар Петър" и "Милин камък". 24-годишно момиче от Ямбол, управляващо немския автомобил, отнема предимството на возилото на "Бургасбус" при опит да завие към ул. "Милин Камък". Шофьорът на автобуса в опит да избегне катастрофа спира рязко, а на пода пада 75-годишната жена.

Тя е с травма на коляното като по-късно е прегледана в УМБАЛ-Бургас и освободена за домашно лечение, без опасност за живота.