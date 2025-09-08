Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
"Възраждане": Главният прокурор отказа преместване на делото за убийството с АТВ
Автор: Екип Burgas24.bg 17:37Коментари (0)263
© Възраждане
Преди дни народните представители от "Възраждане“ - Борис Аладжов, Александър Койчев и Петър Петров, получиха официален отговор от Върховна касационна прокуратура, с който и.ф. главен прокурор оставя без уважение отправеното от тях искане да бъде прехвърлено досъдебното производство за трагичния случай с АТВ в Слънчев бряг към друга прокуратура, съобщиха от пресцентъра на партията.

В искането, внесено от тримата депутати, се настояваше за прехвърляне именно заради обосновани съмнения за конфликт на интереси - родителите на привлечения като обвиняем са служители в ОД МВР -Бургас. Това не потушава обществените съмнения за зависимости и местно влияние върху решаването на досъдебното производство.

В писмото се уточнява, че досъдебното производство вече е възложено на Националната следствена служба, което според прокуратурата е достатъчна гаранция за обективност и безпристрастност. Затова и предложението за преместване към друга, равна по степен прокуратура, е оставено без уважение.

От "Възраждане“ изразяват категорично несъгласие с този подход, тъй като при сходни казуси, например случая с прокурорския син, производството бе преместено именно в друга прокуратура, за да се избегнат съмнения за зависимости. "Различният подход създава усещане за двоен стандарт и това не може да не буди тревога.“, коментират народните представители.

Напомняме, че още на 22 август те внесоха официалното искане за преместване на делото, като заявиха, че гражданите трябва да бъдат сигурни, че законът се прилага еднакво за всички, независимо от социален или служебен статус.



Още по темата: общо новини по темата: 54
08.09.2025 След смъртта на Христина, променят обвинението срещу Никола Бургазлиев в по-тежко
04.09.2025 Обвинението срещу Никола Бургазлиев може да бъде преквалифицирано
03.09.2025 Панделиева: Всичко свърши за майчицата, която просто е била на тротоара с мъничкото си момченце
03.09.2025 Не успяха да спасят пометената от АТВ в Слънчев бряг Христина
02.09.2025 АТВ-то от удара в Слънчев бряг е с нередовни документи и незаконно се отдавало под наем
02.09.2025 ИПБ: Възмутени сме!
предишна страница [ 1/9 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
След смъртта на Христина, променят обвинението срещу Никола Бурга...
17:17 / 08.09.2025
В Бургас чакат "циганката"
13:55 / 08.09.2025
Бургас се подготвя за едно от вдъхновяващите културни събитиe
12:09 / 08.09.2025
Битови отпадъци горяха в центъра на Бургас
09:53 / 08.09.2025
Намериха изчезналия в Слънчев бряг румънски гражданин
11:57 / 07.09.2025
С невероятен акробатичен спектакъл на фасадата на Общината беше о...
14:52 / 06.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пожари 2025
Първият учебен ден
Застреляха Алексей Петров
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: