От събота апаратите за издаване и зареждане на карти на спирки Терминал Юг, Терминал Славейков, Терминал Изгрев, Опера, Александровска и Зорница /посока ЦГЧ/ са пуснати отново в работен режим. На по-късен етап ще бъде включен и апарата на спирка Зорница, в посока комплексите, съобщават от "Бургасбус".Плащането през вендинг машините ще може да се извършва само чрез терминала за банкови карти.