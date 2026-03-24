Вчера около 09:15 ч. в района на северния обход от кв. "Сарафово“ в посока София, след надлеза на изхода от "Пети километър“, за проверка е спрян лек автомобил "Нисан Алмера“, управляван от 43-годишен мъж от ямболското село Болярско. Полицаите установили, че той е шофирал след употреба на наркотични вещества – амфетамин и метамфетамин. Мъжът е отказал да даде кръвна проба за химичен анализ.Около 20:10 ч. на ул. "Княз Борис I“ в Малко Търново е спрян лек автомобил "Хонда Сивик“ с пловдивска регистрация, управляван от 45-годишен варненец. Тестът показал употреба на канабис.Двамата са задържани за срок до 24 часа.