Явор Куюмджиев: Национализация на българските активи на "Лукойл" е възможна, но това би било невероятен удар върху имиджа на страната
Заинтересуваните от активите на "Лукойл“ - "Гънвор груп“ очевидно имат опит в управлението на рафинерии, тъй като притежават няколко такива в целия свят, и съответно имат персонала, познанията и възможности да оперират рафинерии, посочи гостът. "Ако обаче отговорът е негативен, влизаме в хипотеза, до която го говорихме преди една седмица – особен управител, спиране на рафинерията с всички произтичащи от това последствия.“ Национализация на българските активи на "Лукойл“ според Куюмджиев е възможна, но това според него би било невероятен удар върху имиджа на България като правова държава членка на ЕС, защото "все пак частната собственост е неприкосновена и подлежи на пълна защита“.
Решението на парламента от днес да се спре износа на дизел и авиационно гориво експертът определи като добро решение, тъй като евентуално при една негативно за нас разрешение на казуса с "Лукойл“ и възможността рафинерията да спре, се удължава периодът, в който бихме могли да реагираме. "Управляващите няколкократно повтаряха, че има достатъчно резерви за няколко месеца на горива в страната, не само в държавния резерв, а и в компаниите, които търгуват с тези горива. Така че освен да им се доверим, аз не виждам какво друго може да направим,“ посочи той и обясни, че ако нищо не се случи в рамките на тези няколко месеца, ще почне да става проблем: "В региона се очертава много голям недостиг на горива. Конкуренцията да бъдат набавени от някъде другаде ще става силна, ще трябва да се транспортира от доста по-далеч, което се оскъпява крайния продукт.“
"Бензин ще има и горива ще има, въпросът е на каква цена. Въпросът е колко бързо управляващите ще могат да се организират да активират държавния резерв,“ заключи енергийният експерт.
