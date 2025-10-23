Въвеждането на особен управител на "Лукойл Нефтохим Бургас“ ще доведе до неочаквани сътресения, до криза, която ще предизвика повишение на цената на горивата. Не очаквам да изчезнат горивата по бензиностанциите, но цената ще скочи. Това каза енергийният експерт и бивш заместник-министър на енергетиката Явор Куюмджиев в предаванетоРъстът на цените на световните пазари само в рамките на един ден е 6%, след като САЩ наложиха нов пакет санкции срещу руските енергийни компании "Роснефт“ и "Лукойл“ и 34 техни дъщерни дружества заради продължаващата война в Украйна."Повишението на цената на едро се отразява на цената на преработените горива с 3-4 месеца закъснение, защото всички големи рафинерии имат запаси от суров петрол поне за три месеца напред, купен на предишните цени. Така че нарастването на цените на дребно ще дойде малко по-късно, отколкото нарастването на цените на световните пазари“, заяви Куюмджиев.Европейският съюз прие 19-и пакет санкции срещу Руската федерация. Те предвиждат пълно прекратяване на вноса на втечнен руски газ да настъпи година по-рано от първоначалния план на Европейската комисия за намаляване на зависимостта от руските изкопаеми горива. България има срок от един месец да въведе санкциите върху "Лукойл Нефтохим Бургас“."На практика това води до невъзможност тези компании да имат банкови сметки, да оперират с парите си, да получават пари, да плащат, което означава, че те вече няма да могат да купуват суров петрол. Дори да го преработят и вкарват в бензиностанциите си или да го продадат на други вериги, те не могат да им платят, което означава тотален блокаж. В Сърбия на практика се случи това“, обясни Явор Куюмджиев.Това според него може да бъде избегнато чрез въвеждането на фигурата на т.нар. особен управител в "Лукойл Нефтохим Бургас“."Особеният управител не означава, че се отнема собствеността, но влиза нов мениджмънт, който отнема правомощията на настоящия и започва да управлява компанията. Само че аз тук виждам няколко проблема. Първият проблем е кой ще бъде този особен управител с наличния кадрови потенциал. Силно се съмнявам, че в България има достатъчно хора, които разбират от управление на рафинерия и търговия с нефт и нефтопродукти, суров петрол и прочие, за да могат да организират закупуването на въпросните количества суров петрол, преработката и дистрибуцията им. Второ, как точно ще бъдат осигурявани тези сделки? Собствеността е такава, каквато е, и сегашната структура от компании продължава да бъде собственост на руския "Лукойл“. Т.е. трябва някаква друга компания от свое име да пазарува суровия петрол и от свое име да го продава на други потребители. Не вярвам, че това може да се случи в рамките на месец, колкото е даденият срок. Опасявам се, че има възможност да се случи като в Сърбия“, добави енергийният експерт.България би могла да доставя горива от други рафинерии в близост, но на по-висока цена, отбеляза той. "Ако рафинерията спре да произвежда, веднага ще има някакво увеличение от 10-15%“, прогнозира Куюмджиев.Според него приетият от Народното събрание законопроект, с който продажбата на "Лукойл“ минава през санкцията на държавата, би създал допълнителни пречки пред продажбата на компанията. "Новият потенциален собственик трябва да мине през ДАНС, през Министерски съвет и през ситото на още 1000 одобрителни процедури. Това отнема месеци, може и години и за мен на практика е ограничаване правата на собственика, но тъй като собственикът е руска компания, очевидно това е приемливо, допустимо и правилно“, коментира Куюмджиев.