Юбилейният 10-и велопоход "ЗАЕДНО" няма да подмине и Бургас, научи Burgas24.bg.

Събитието е тази събота, от 11:00 ч.. а началото му ще бъде пред Морското казино.

Инициативата има за цел да подкрепи хората с проблеми с кръвосъсирването и подкрепа за значението на ранната диагностика.

Осигурен е пълен комфорт и безопасност за колоездачите, които ще могат да преминат по знаковите улици както на Бургас, така и на София, Пловдив и Варна.

"Нека покараме заедно и покажем, че правилната грижа осигурява живот без ограничения", апелират организаторите.

Начални точки за останалите градове:

София – пред Пилоните на НДК

Пловдив – на площад "Съединение"

Варна – на входа на Морската градина