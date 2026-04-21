Юбилейният 10-и велопоход "ЗАЕДНО" няма да подмине и Бургас, научи Burgas24.bg.
Събитието е тази събота, от 11:00 ч.. а началото му ще бъде пред Морското казино.
Инициативата има за цел да подкрепи хората с проблеми с кръвосъсирването и подкрепа за значението на ранната диагностика.
Осигурен е пълен комфорт и безопасност за колоездачите, които ще могат да преминат по знаковите улици както на Бургас, така и на София, Пловдив и Варна.
"Нека покараме заедно и покажем, че правилната грижа осигурява живот без ограничения", апелират организаторите.
Начални точки за останалите градове:
София – пред Пилоните на НДК
Пловдив – на площад "Съединение"
Варна – на входа на Морската градина
