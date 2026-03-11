Служители от отдел "Криминална полиция“ при ОДМВР - Бургас съвместно със служители от Четвърто районно управление – Бургас са заловили мъж за грабеж на чантичка с мобилен телефон и 5 евро, собственост на 42-годишен бургазлия. Обирът е извършен около 20:30 ч. на 08 март в района на кръстовището на улиците "Явор“ и "Юндола“ в кв. "Горно Езерово“. Нападателят е нанесъл удари с юмруци в областта на лицето на потърпевшия.Задържаният е 19-годишен криминално проявен бургазлия от същия квартал. Той е направил пълни самопризнания и е върнал ограбените вещи. Привлечен е в качеството на обвиняем, като му е наложена мярка за неотклонение "Задържане под стража“ за срок до 72 часа с прокурорско постановление.