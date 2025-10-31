Юношата на Нефтохимик Атанас Стоянов се нуждае от помощ за лечение на левкемия, съобщиха от футболния клуб.Добрата новина е, че има път към пълна ремисия и възстановяване. Този път не е лесен - четири цикъла химиотерапия. След това са необходими строги тестове и наблюдение, за да се гарантира, че е в ремисия и се е възстановил достатъчно, за да издържи трансплантация на костен мозък.Семейството обаче се нуждае от средства, за да се помогне за покриване на разходите на Атанас.Сметка в лева: BG49UBBS80021091745240Сметка в евро: BG55UBBS81551435907409Титуляр: Божидара Панговска - съпругата на НаскоОснование: Дарение за лечение на Наско