30 семейства, ползващи социални услуги на Центъра за обществена подкрепа – Бургас и Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи получиха хранителни пакети от кампанията "Благ❤️ДАРИМ на Бургас“.Децата бяха зарадвани с ваучери за обувки, осигурени със средства от благотворителната инициатива "Елха на доброто“, организирана от Областна администрация Бургас.Талоните раздадоха Валентин Люцканов - главен секретар на Областна администрация и Мария Атанасова - директор на Центъра за обществена подкрепа – Бургас.Инициативата е резултат от координирани усилия и устойчиво партньорство между институции, дарители и социални услуги и е насочена към осигуряване на реална подкрепа за семейства в уязвимо социално положение.