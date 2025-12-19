З0 семейства получиха ваучери и хранителни пакети преди празниците
Децата бяха зарадвани с ваучери за обувки, осигурени със средства от благотворителната инициатива "Елха на доброто“, организирана от Областна администрация Бургас.
Талоните раздадоха Валентин Люцканов - главен секретар на Областна администрация и Мария Атанасова - директор на Центъра за обществена подкрепа – Бургас.
Инициативата е резултат от координирани усилия и устойчиво партньорство между институции, дарители и социални услуги и е насочена към осигуряване на реална подкрепа за семейства в уязвимо социално положение.
