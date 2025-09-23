Новини
За 62-ри път Бургаският държавен университет отвори врати за своите първокурсници
Автор: Екип Burgas24.bg 13:20Коментари (0)136
Бургаският държавен университет "Проф. д-р А. Златаров“ откри новата си академична 2025-2026 година с новоизбрания си ректор проф. д-р Сотир Сотиров и с над 800 първокурсници. Множество официални гости уважиха празника на висшето училище, сред които бяха областният управител Владимир Крумов, народният представител Андрей Рунчев от 51-во НС, директорът на РУО – Бургас Валентина Камалиева, началникът на РЗИ д-р Георги Паздеров, ректорът на БСУ проф. д-р Милен Балтов и ректорите от предходни мандати доц. д-р Николай Ралев и проф. д-р Христо Бозов. 

Приветствие към студентите поднесе първо ректорът на университета проф. Сотир Сотиров: "За нас този ден винаги е голям празник, защото именно в него всяка година ние честваме новия старт на най-важната си мисия – да подновим обучението на  нашите възпитаници“.  Той допълни, че в Бургаския държавен университет стремежът е  към всестранно обучение на студентите, които могат да избират между цели 18 професионални направления в най-различни сфери на човешкото знание и практика. "Не са много университетите в страната, които предлагат такъв богат избор на своите възпитаници. Сред тези научни направления има такива, които са с приоритетно значение за развитието на българската икономика  и бизнес, на социалния и културния живот в страната“, добави проф. Сотиров.

"Приветствам ви с новата академична година. За нас е голяма гордост да работим съвместно с вас за увеличаване студентите на университета и за усъвършенстване на неговия академичен състав“, бяха думите на областния управител Владимир Крумов. “Бъдете уверени, че сте избрали един от най-добрите университети в страната – и като материална база, и като  преподаване, и като последващи възможности за реализация“, обърна се към първокурсниците той.

Народният представител Андрей Рунчев подчерта увереността си, че студентите на университета ще получат знания, които ще им помогнат да се реализират като прекрасни специалисти. "Най-важните основи на обществото са образованието и здравеопазването, а те са силно застъпени във вашето висше училище“, допълни той.

Поздрави към академичния състав и студентите отправиха и Валентина Камалиева и проф. Милен Балтов. 

Музикален поздрав към първокурсниците отправи студентски хор "Младост“ с художествен ръководител доц. д-р Смилена Смилкова. 

Празникът завърши с поднасяне на венец пред паметника на патрона на Университета проф.д-р Асен Златаров.

Бургаското държавно висше училище посреща новата си академична година със солиден брой новоприети и обучаващи се студенти, което е гаранция за приемственост на неговата образователна и научна мисия.








Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
