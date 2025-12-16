За кражби: Районен съд-Бургас осъди мъж на над 4 години затвор
Той е обвинен за това, че при условията на опасен рецидив и продължавано престъпление е отнел противозаконно чужди движими вещи в размер на 3714 лева.
Престъплението е осъществено за времето от 13.09.2024 година до 07.10.2024 година в помещения на два адреса в гр. Бургас.
По време на разследването е установено, че подсъдимият е проникнал в имотите, използвайки техническо средство, срязвайки с него катинар.
Наказанието трябва да бъде изтърпяно при първоначален "строг“ режим в затвор.
Присъдата на Районен съд-Бургас може да бъде обжалвана пред Окръжния съд в града.
