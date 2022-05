За първи път селекция от късометражни танцови филми на Burgas International Film Festival’22

© Киното и танците ще са в завладяваща комбинация по време на седмото издание на Международен филмов фестивал – Бургас/Burgas International Film Festival’22. Събитието ще се проведе от 16 до 22 юли и за пореден път ще превърне града ни в грандиозна киноарена, събирайки на едно място някои от най-ярките и популярни имена в киноиндустрията - режисьори, актьори, продуценти и публика от България и Европа. Проявата се подкрепя от Община Бургас по фонд "Култура".



За пръв път тази година феновете на Международен филмов фестивал Бургас ще имат възможност да се потопят в света на танцовото изкуство, благодарение на специално изготвена селекция от късометражни танцови филми от България. След прожекциите зрителите ще имат възможност да обменят впечатленията си на живо с част от авторите и участниците в кратки дискусии. В рамките на програмата ще бъде проведен двудневен уъркшоп ВИДЕОДЕНС, по време на който хореографът Яница Атанасова и актрисата Мартина Апостолова ще проведат кратко обучение на теми "One Shot"-заснемане на танц, поведение и движение пред камера. Апликационна форма и изисквания за кандидатите ще откриете тук:



https://forms.gle/QHFXDevqn5z48uxC8



Яница Атанасова е хореограф и преподавател по Съвременни танцови техники и Танцов театър в НБУ и е носител на десетки награди и номинации в България и по света. Участва в редица балетни и танцови спектакли, сценични представления и филми. През 2020 г. заснема и танцовия филм "Задължително приятно" в съавторство с Татяна Соколова. Сред отличените на международно ниво представления са миниатюрите "Deep Purple", "Silence", "Give us a little love" и т.н. Била е ментор, хореограф, преподавател, водещ, съорганизатор и режисьор в България, Испания, Италия, Русия, Украйна и Китай.



Мартина Апостолова е театрална и филмова актриса. С дебюта си в пълнометражния филм “Ирина"(реж. Надежда Косева) печели редица награди от международни фестивали по цял свят, а през 2020 г. получава приза “Изгряваща звезда" на престижния филмов фестивал Берлинале. В театъра е позната от независимите сцени с участия в множество пърформанси и съвременни танцови представления, сред които и WoMan на Марион Дърова с награда ИКАР 2021. Била е жури и селекционер на множество международни филмови фестивали.



От няколко година насам Яница и Мартина са творчески тандем в два общи проекта: танцовия филм “Задължително приятно" и танцовия пърформанс “Пастет".