Димитър Николов е разговарял с директора на РЗИ- д-р Георги Паздеров във връзка с нарасналия брой заболели от грип и остри респираторни заболявания в Бургас. По думите на бургаския градоначалник тенденцията е видима както от опашките пред лекарските кабинети, така и от данните за броя регистрирани пациенти към днешна дата.
По тази причина днес от 16:00 ч. заедно с Областния управител, РЗИ и останалите компетентни институции предстои среща, на която ще се вземат решения какви мерки да бъдат предприети, за да се ограничат последствията и разпространението на заболяванията.
Заболеваемостта расте! Готвят мерки срещу грипа в Бургас
