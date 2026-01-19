Сподели close
Тази сутрин кметът на Бургас Димитър Николов е разговарял с директора на РЗИ- д-р Георги Паздеров във връзка с нарасналия брой заболели от грип и остри респираторни заболявания в Бургас. По думите на бургаския градоначалник тенденцията е видима както от опашките пред лекарските кабинети, така и от данните за броя регистрирани пациенти към днешна дата.

По тази причина днес от 16:00 ч. заедно с Областния управител, РЗИ и останалите компетентни институции предстои среща, на която ще се вземат  решения какви мерки да бъдат предприети, за да се ограничат последствията и разпространението на заболяванията.