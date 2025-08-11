ЗАРЕЖДАНЕ...
|Задава се криза с бензина у нас в разгара на летния сезон
Причината – на пазара липсва задължителната добавка от ново поколение, която трябва да се смесва с бензина.
По данни на Асоциацията гориво има, но ако се продава без въпросната добавка биоетанол търговецът ще бъде глобен.
Затова бензиностанции у нас спират да продават от най-масовия бензин А95. Въпреки това от бранша успокояват, че не се задава криза с горивата.
"Почти навсякъде има проблем с доставките, не говорим само за малките или големите. Да, при малките се усеща повече, защото ако имате един-два обекта и като ви свърши бензина и на двата обекта и дойде след 4 дни, казвате "ние нямаме бензин". Но в големите вериги е същата ситуацията", коментира Димитър Хаджидимитров, председател на Асоциацията на търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.
От bTV са потърсили "Лукойл" – основният доставчик на гориво у нас с въпроса- кога ще бъде решен проблемът, но към момента не са получили отговор.
