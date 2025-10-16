ЗАРЕЖДАНЕ...
Задават се температури до 30 градуса към края на месеца
В същото време, в Западна и Северозападна Европа (Великобритания, Франция, Бенелюкс) ще се спуска студен арктически въздух, който ясно се вижда по картите – рязък контраст между топлия юг и студения север. Това подсказва формиране на баричен градиент, който ще задържи Балканите под влияние на по-стабилна, суха и топла въздушна маса – според Европейския модел. Подобна прогноза наблюдавахме и на 13 октомври за същия период.
Преди затоплянето обаче ще трябва да почакаме, тъй като около 17 октомври се очакват валежи и леко понижение на температурите. В периода 17–20 октомври ще има и по-ниски минимални стойности и повишен риск от слани. Със затоплянето вероятността за мъгли в сутрешните часове ще нараства.
