Непълнолетен бургазлия бе заловен с марихуана от полицията, разбра Burgas24.bg.

Малко след 08:00 ч. сутринта вчера до бл. 128 в ж.к. "Братя Миладинови" 17-годишният младеж е забелязан от униформените заради подозрително поведение и е спрян за проверка.

При извършения обиск в него са открити 12 свити цигари марихуана.

Непълнолетното момче е задържано за срок до 24 часа.

По случая е образувано бързо производство.