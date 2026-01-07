Непълнолетен бургазлия бе заловен с марихуана от полицията, разбра Burgas24.bg.Малко след 08:00 ч. сутринта вчера до бл. 128 в ж.к. "Братя Миладинови" 17-годишният младеж е забелязан от униформените заради подозрително поведение и е спрян за проверка.При извършения обиск в него са открити 12 свити цигари марихуана.Непълнолетното момче е задържано за срок до 24 часа.По случая е образувано бързо производство.