ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Задържаха 63-годишен за големия пожар край Карнобат
В резултат на огнената стихия са изгорели сухи треви, храсти и горски фонд в землищата на селата Екзарх Антимово и Житосвят.
Унищожени напълно са и 200 бали слама, собственост на 39-годишен карнобатлия, съхранявани в навес край язовир "Крушево".
Огънят е потушен от девет противопожарни автомобила, като освен огнеборците, са се включили служители от Държавно горско стопанство - Карнобат, техника и служители на земеделски кооперации от региона.
В резултат на бързите полицейски действия, предприети от служители на Районно управление – Карнобат е установено, че пожарът е предизвикан от 63-годишен мъж от с. Екзарх Антимово, който е задържан за срок до 24 часа.
Работата по случая продължава.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Кражба от хотел в центъра на Бургас
09:38 / 15.09.2025
Толкова пиян шофьор скоро не бяха хващали в Бургас
09:25 / 15.09.2025
Хиляди се поклониха пред свещения пояс на Божията майка в храм " ...
09:16 / 15.09.2025
Див екшън в Бургас
09:11 / 15.09.2025
На добър час! В Бургас 2 750 деца за първи път ще прекрачат учили...
05:15 / 15.09.2025
Първата българска електрическа яхта, създадена в Бургас, вече е ф...
12:21 / 14.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Радина Червенова: Беше въпрос на време
13:04 / 13.09.2025
Чарлз иска Хари обратно в семейството
15:53 / 13.09.2025
Голям гаф на bTV, зрителите бесни
23:10 / 13.09.2025
Обратите на съдбата в живота на Нети
15:52 / 13.09.2025
"Меден рудник" празнува! Довечера ще има заря
05:15 / 13.09.2025
Сигнал: Шофьор шпори с бясна скорост в насрещното на АМ "Тракия"
20:20 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета