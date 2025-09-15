Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Задържаха 63-годишен за големия пожар край Карнобат
Автор: Николай Парашкевов 11:34Коментари (0)82
© БНТ
63-годишен мъж е задържан от полицията за това, че е предизвикал големия пожар край Карнобат на 10 септември, научи Burgas24.bg.

В резултат на огнената стихия са изгорели сухи треви, храсти и горски фонд в землищата на селата Екзарх Антимово и Житосвят.

Унищожени напълно са и 200 бали слама, собственост на 39-годишен карнобатлия, съхранявани в навес край язовир "Крушево".

Огънят е потушен от девет противопожарни автомобила, като освен огнеборците, са се включили служители от Държавно горско стопанство - Карнобат, техника и служители на земеделски кооперации от региона.

В резултат на бързите полицейски действия, предприети от служители на Районно управление – Карнобат е установено, че пожарът е предизвикан от 63-годишен мъж от с. Екзарх Антимово, който е задържан за срок до 24 часа.

Работата по случая продължава.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Кражба от хотел в центъра на Бургас
09:38 / 15.09.2025
Толкова пиян шофьор скоро не бяха хващали в Бургас
09:25 / 15.09.2025
Хиляди се поклониха пред свещения пояс на Божията майка в храм " ...
09:16 / 15.09.2025
Див екшън в Бургас
09:11 / 15.09.2025
На добър час! В Бургас 2 750 деца за първи път ще прекрачат учили...
05:15 / 15.09.2025
Първата българска електрическа яхта, създадена в Бургас, вече е ф...
12:21 / 14.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Радина Червенова: Беше въпрос на време
13:04 / 13.09.2025
Чарлз иска Хари обратно в семейството
15:53 / 13.09.2025
Голям гаф на bTV, зрителите бесни
23:10 / 13.09.2025
Обратите на съдбата в живота на Нети
15:52 / 13.09.2025
"Меден рудник" празнува! Довечера ще има заря
05:15 / 13.09.2025
Човешката постъпка на този мъж предизвика сълзи не само в очите на участниците в "Игри на волята", но и на всички зрители
13:04 / 13.09.2025
Сигнал: Шофьор шпори с бясна скорост в насрещното на АМ "Тракия"
20:20 / 13.09.2025
Актуални теми
Скандал с колите на НСО на президента във Варна
Лято 2025
Кабинетът "Желязков"
Първи учебен ден 2009
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: