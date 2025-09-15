Задържаха 63-годишен за големия пожар край Карнобат

© БНТ 63-годишен мъж е задържан от полицията за това, че е предизвикал големия пожар край Карнобат на 10 септември, научи Burgas24.bg.



В резултат на огнената стихия са изгорели сухи треви, храсти и горски фонд в землищата на селата Екзарх Антимово и Житосвят.



Унищожени напълно са и 200 бали слама, собственост на 39-годишен карнобатлия, съхранявани в навес край язовир "Крушево".



Огънят е потушен от девет противопожарни автомобила, като освен огнеборците, са се включили служители от Държавно горско стопанство - Карнобат, техника и служители на земеделски кооперации от региона.



В резултат на бързите полицейски действия, предприети от служители на Районно управление – Карнобат е установено, че пожарът е предизвикан от 63-годишен мъж от с. Екзарх Антимово, който е задържан за срок до 24 часа.



Работата по случая продължава.