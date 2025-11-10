Сподели close
27-годишна бургазлийка бе заловена, след като извърши крупна кражба на различни предмети, разбра "Burgas24.bg".

Общата стойност на откраднатото е около 2000 лв. Сред плячката има сумата от 200 евро, машинка за бръснене, марков парфюм, електронна цигара, сгъваем нож и друга козметика.

Потърпевшата е 39-годишна бургазлийка 

Задържаната жена е направила пълни самопризнания и е върнала част от откраднатите вещи.

Работата по случая продължава.