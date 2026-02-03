В района до бл. 81 в ж.к. "Меден рудник“ служители от Четвърто районно управление – Бургас извършили проверка на 25-годишен криминално проявен и осъждан бургазлия. Полицаите намерили и иззели суха зелена тревна маса – "друсан чай“, с тегло около 3 грама.Бургазлията е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.