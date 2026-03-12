Вчера около 10:30 ч. служители от отдел "Криминална полиция“ към ОДМВР – Бургас извършили претърсване в апартамент, разположен в ж.к. "Славейков“, обитаван от 23-годишен криминално проявен бургазлия. Полицаите намерили и иззели бяло прахообразно вещество - хероин с приблизително тегло 2 грама и съцветия от суха зелена тревна маса - марихуана с приблизително тегло 4 грама.Бургазлията е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.