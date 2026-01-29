Задържаха двама мъже от кварталите "Победа" и "Горно Езерово", откраднали 150 м. кабел за 3 бона
Провинилите се са от кварталите "Горно Езерово" и "Победа".
Разследването по случая е започнало в края на миналата година, а сигнал е подаден в Първо Районно управление - Бургас.
Кражбата е осъществена в района на местната структура на ДАИ чрез множество изкопани дупки и разбити шахти от каналната мрежа. В крайна сметка е констатирано, че е откраднат около 150 м. многожилен далекосъобщителен кабел, като стойността на нанесените щети е в размер на около 3 000 лв.
В резултат на полицейските действия са установени и задържани извършителите.
Работата по случая продължава.
Двама шофьори се надпреварваха кой да наруши закона повече, в крайна сметка направиха ПТП край Слънчев бряг
