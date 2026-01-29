Двама мъже, съответно на 38 и 39 години бяха заловени от бургаската полиция за кражба на 150 метра далекосъобщителен кабел, научи Burgas24.bgПровинилите се са от кварталите "Горно Езерово" и "Победа".Разследването по случая е започнало в края на миналата година, а сигнал е подаден в Първо Районно управление - Бургас.Кражбата е осъществена в района на местната структура на ДАИ чрез множество изкопани дупки и разбити шахти от каналната мрежа. В крайна сметка е констатирано, че е откраднат около 150 м. многожилен далекосъобщителен кабел, като стойността на нанесените щети е в размер на около 3 000 лв.В резултат на полицейските действия са установени и задържани извършителите.Работата по случая продължава.