Вчера около 17:30 ч. в района на магазин "Болеро“ в ж.к. "Лазур“ служители от Пето районно управление – Бургас извършили проверка на 38-годишен мъж, криминално проявен бургазлия, съобщиха от Burgas24.bg от ОДМВР - Бургас.

Полицаите намерили и иззели бяло кристалообразно вещество – метамфетамин с тегло около 1 грам, суха зелена листна маса – марихуана с тегло около 2 грама, както и червена таблетка екстази.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.