Задържаха пет малки хулиганчета от квартал "Победа"
Престъпленията са осъществени през декември месец, изразяващи се в тропане по вратите на чужди домове, хвърляне на бомбички и камъни по прозорци и врати на съседи и намазване с фекалии на прозорците на клуба на политическа партия "ДПС", разположен в кв. "Победа".
По случаите са образувани преписки, а малолетните са разпитани в присъствието на родителите им.
Направили са пълни самопризнания, като са описали механизма и начина на извършване на деянията. На родителите са съставени протоколи за полицейско предупреждение.
