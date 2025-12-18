Петима малолетни бургазлии, всички от кв. "Победа", са установени от полицейски служители към Първо Районно управление - Бургас, като извършители на нарушения на обществения ред и хулигански прояви на територията на квартала, научиПрестъпленията са осъществени през декември месец, изразяващи се в тропане по вратите на чужди домове, хвърляне на бомбички и камъни по прозорци и врати на съседи и намазване с фекалии на прозорците на клуба на политическа партия "ДПС", разположен в кв. "Победа".По случаите са образувани преписки, а малолетните са разпитани в присъствието на родителите им.Направили са пълни самопризнания, като са описали механизма и начина на извършване на деянията. На родителите са съставени протоколи за полицейско предупреждение.