Задържаха трима след инцидента с парашут в Несебър
Автор: Николай Парашкевов 15:37Коментари (0)174
Полицията излезе с официална информация след трагедията в Несебър. Около 13:08 ч. в Районно управление - Несебър е получено съобщение за инцидент по време на парасейлинг - атракцион, осъществяван на несебърския плаж, при който в морето пред х-л "Афродита" на "Талисман бийч" от височина 40-50 м. паднало 8-годишно момченце от Разлог, обл. Благоевград.

Въпреки предприетите спешни реанимационни действия, детето починало.

По първоначални данни момчето заедно с майка си са вдигнати във въздуха с парашут, но в морето пада само детето, а майката остава във въздуха.

Към момента в РУ Несебър за срок до 24 часа са задържани три лица, ангажирани с предоставянето на атракциона "парасейлинг".

По случая е образувано досъдебно производство.

От полицията уточниха, че съобразно изискванията НПК и НК то, както и разследването на инцидента, се поемат от следовател от Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура - Бургас.



Още по темата: общо новини по темата: 2
18.08.2025 Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
18.08.2025 Дете загина при трагичен инцидент в Несебър






