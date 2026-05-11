А. А. и Л. П, които бяха задържани при специализирана операция на ГДБОП, проведена на територията на общините Бургас и Несебър, за възможно склоняване към проституция, остават в ареста, предава репортер на Burgas24.bg.

По-рано днес двамата бяха конвоирани в съда под строга охрана, а след изслушването в съдебна зала Темида реши да ги задържи зад решетките.

Двамата са свързани със собствеността на търговския обект, предлагащ помещения за полово сношение.

По време на разследването са извършени лични обиски, претърсвания и изземвания в нощно заведение, 4 жилища и 2 превозни средства.

Иззети са пликове с пари на обща стойност над 14 000 евро, мобилни телефони и документация, свързана с разследването.

"Няма данни за криминални прояви от страна на двамата задържани за предоставяне на помещение за развратни дейности. Те не са осъждани". Това заяви пред медиите прокурор Валя Диамандиева.

"Извършена е проверка на лица, автомобили и адреси на територията на град Бургас и общината Несебър. Установена е съпричастността на три лица, предоставяли помещения за развратна дейност, полови сношения или блудствени действия. При претърсванията и изземванията са открити множество вещи, свързани с тези дейности“, добави прокурор Диамандиева.