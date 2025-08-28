Задържаните за инцидента с парасейлинг искат нови мерки

© В 14:00 ч. днес Апелативен съд - Бургас ще разглежда мерките на тримата задържани за инцидента с парасейлинг в Несебър, при който загина 8-годишно дете, научи "Burgas24.bg".



Миналият четвъртък Окръжен съд - Бургас постанови мярка "Задържане под стража" за двама от обвиняемите - Петко Стефанов и Камен Тенев, докато на третия арестуван по случая - Христо Раев, бе постановена мярка "Гаранция" в размер на 5000 лв.



Тогава стана ясно, че първият е изпълнявал длъжността отговорник и е имал задачата да подготви инструктажа. Вторият пък е поставил предпазните колани, които в следствие на силна амортизация, са се скъсали. Разбра се още, че Камен Тенев е изхвърлил части от колана в морето в опит да прикрие доказателства.



Ако се докаже вина на задържаните, ги грози затвор от 1 до 6 години.