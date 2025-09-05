Закопчаха 14-годишен след нагла кражба в Бургас

© Burgas24.bg 14-годишен младеж от бургаския кв. "Победа" бе задържан от органите на реда след кражба на мобилен телефон и 1500 лв., съобщиха от полицията.



Потърпевшият е 64-годишен охранител на паркинг.



Задъжаният е направил пълни самопризнания и е върнал част от откраднатото.



Работата по случая продължава.