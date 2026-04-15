19-годишен младеж се оказа в ареста, след като бе заловен с марихуана, научи Burgas24.bg.
Случаят се разиграва малко след 16:00 ч. вчера в района на блок 308 в ж.к. "Меден рудник".
Младокът се опитал да изхъврли торба с 38 пликчета марихуана през терасата.
При последвалия обиск в дома му са октрити още везна и една свита цигара.
19-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа.
По случая е образувано бързо производство.
