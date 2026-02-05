Закопчаха 20-годишен познайник на МВР от кв. "Победа" за кражбата на 2000 лв.
Криминалното деяние е извършено във вторник на паркинг пред магазин.
В резултат на полицейските действия на служители от Първо Районно управление - Бургас и установено, че зад него стои 20-годишен криминално проявен и осъждан бургазлия от кв. "Победа".
Той е направил пълни самопризнания.
След това е върнал част от задигнатата сума.
Работата по случая продължава.
