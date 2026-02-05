Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Кражба на 2000 лв. бе бързо разкрита от бургаската полиция, разбра ФОКУС.

Криминалното деяние е извършено във вторник на паркинг пред магазин.

В резултат на полицейските действия на служители от Първо Районно управление - Бургас и установено, че зад него стои 20-годишен криминално проявен и осъждан бургазлия от кв. "Победа".

Той е направил пълни самопризнания.

След това е върнал част от задигнатата сума.

Работата по случая продължава.