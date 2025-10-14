В неделя около 11:00 ч. в района на кръстовището на бургаските улици "Шейново“ и "Княз Борис I“, служители от Първо районно управление – Бургас спрели за проверка лек автомобил "БМВ 730 Д“, със старозагорска регистрация, управляван от 41-годишен мъж. Полицаите установили, че той шофира след употреба на наркотични или упойващи вещества - метамфетамин и метадон.Водачът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.