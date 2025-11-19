Закопчаха бургазлия с марихуана и кокаин
Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.
