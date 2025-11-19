Вчера около 11:00 ч. на бургаската улица "Иван Шишман“ служители от Четвърто районно управление – Бургас задържали 28-годишен бургазлия. При претърсване на обитаваната от него квартира са намерени и иззети съцветия от суха тревна маса – марихуана, с тегло 10 грама и бяло прахообразно вещество – кокаин, с тегло 4 грама.Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.