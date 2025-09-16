Закопчаха бургазлия с много дрога

© Burgas24.bg В понеделник около 04:10 ч. на бургаската улица "Индустриална служители от Първо районно управление – Бургас спрели за проверка такси, управлявано от 52-годишен бургазлия. В колата се е придвижвал и 19-годишен младеж от кв. "Победа“. В купето на автомобила е намерена и иззета торбичка с 561 бяло-сини и бели таблетки, реагирали при направения полеви наркотест на амфетамин.



Пътникът заявил, че хапчетата са негови. Работата по случая продължава от служители на Първо районно управление – Бургас.