40-годишен дилър бе арестуван от полицията в Бургас, разбра Burgas24.bg.

Акцията е била на униформени от Участък "Победа" при Първо РПУ - Бургас, които проверили адреса на споменатия мъж.

Намерени са близо 60 грама метамфетамин и още около 40 грама, разпределени в 105 пликчета.

Открити са още везна и 287 евро на монети.

При извършения личен обиск на дъщерята на бургазлията – 22-годишна жена, е открита сумата от 415 евро в нисък номинал.

Двамата са задържани за срок до 24 часа.

Работата по цялостно документиране на престъпната дейност на бургазлиите продължава от служители на Първо Районно управление – Бургас.