Закопчаха добре зареден с дрога ямболия на Морска гара – Бургас

© Илюстрация В неделя около 01:30 ч. в района на Морска гара - Бургас служители от Първо районно управление – Бургас извършили проверка на 33-годишен ямболия. Полицаите намерили и иззели около 40 сини на цвят хапчета – екстази и пакетче с бяло кристалообразно вещество – пико, с тегло около 2 грама.



Мъжът е задържан за срок до 24 часа.