Снощи около 20:10 ч. в района на ул. "Захари Стоянов“ в ж.к. "Меден рудник“ служители от Четвърто районно управление – Бургас спрели за проверка лек автомобил "Мазда“, управляван от 40-годишен бургазлия. Автомобилът е бил с прекратена регистрация, без сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност“ и без валиден технически преглед.Водачът е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като втората проба била положителна за метамфетамин. Бургазлията отказал да даде кръв и урина за химичен анализ. Той е задържан със заповед за срок до 24 часа.При претърсване на купето на автомобила, под шофьорската седалка, в цигарена кутия е открито жълтеникаво кристалообразно вещество – метамфетамин.Работата по случая продължава.