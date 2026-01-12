В петък около 08:15 ч. на кръстовището на бургаските улици "24 Черноморски пехотен полк“ и "Поморийска“ служители от сектор "Специализирани полицейски сили“ към ОДМВР – Бургас спрели за проверка лек автомобил "Форд“, управляван от 30-годишен бургазлия.Полицаите установили, че мъжът шофира след употреба на кокаин. Водачът е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът е иззет по надлежния ред.По случая е образувано бързо производство.