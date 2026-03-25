Закопчаха двама с наркотици в бургаския к-с "Славейков" само за половин час
При първия случай, около 14:00 ч. в района на бл. 75, служители на Второ районно управление извършили претърсване на избено помещение, ползвано от 33-годишен бургазлия. Там са открити два сака и чувал с марихуана с общо тегло около 8 кг, както и плик с бяло кристалообразно вещество – кокаин, с тегло около 80 грама.
Малко по-късно, в района на бл. 19 в к-с "Славейков“, е спрян за проверка лек автомобил "Мазда“, управляван от 28-годишен криминално проявен бургазлия. В колата са намерени и иззети близо 100 грама марихуана.
Работата и по двата случая продължава от служители на Второ районно управление – Бургас.
