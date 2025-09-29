Закопчаха криминално проявен за умишлен палеж в Средецко

© 69-годишен мъж е задържан за умишлен палеж край средецкото село Факия, съобщиха от полицията. Случаят е от 21 септември т.г.



В резултат на полицейските действия е установено, че се касае за умишлен палеж, осъществен от възрастния мъж, който е криминално проявен и осъждан.



Същият направил пълни самопризнания.



Работата по случая продължава от служители на Районно управление - Средец.