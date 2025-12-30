В неделя около 17:00 ч. в ж.к. "Изгрев“ служители от Пето районно управление - Бургас спрели за проверка 19-годишен бургазлия. Полицаите намерили и иззели 18-свивки със суха зелена листна маса – марихуана, с общо тегло 20 грама. Младежът е задържан за срок до 24 часа.По случая е образувано бързо производство.