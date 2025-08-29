© виж галерията 40-годишен дилър на наркотици задържаха полицаите от участък "Победа“ при Първо районно управление – Бургас. При претърсване през вчерашния ден в дома му, разположен на ул. "Тамара“ открити 23 пликчета с жълто кристалообразно вещество - метамфетамин, кутийка с кристалообразно вещество – метамфетамин, електронна везна и сумата от 130 лв.



Общото тегло на намереното наркотично вещество е около 60 грама. Бургазлията е задържан с полицейска заповед за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.