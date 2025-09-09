Закопчаха самонастанил се с цяла палитра наркотици в "Меден рудник"

© Снимката е илюстративна В петък вечерта в Четвърто Районно управление – Бургас е получено съобщение за самонастанил се в апартамент в бл. 218 в ж.к. "Меден Рудник" 41-годишен криминално проявен бургазлия.



При извършената проверка в жилището са открити и иззети : кафяво-зелена суха растителна маса, чийто точен състав е в процес на изясняване, суха растителна маса (друсан чай) с тегло около 100 гр., стъклена лула, съдържаща кафяво вещество, бутилка с каша, реагирала при направения полеви нарко-тест на амфетамин с тегло около 40 гр., йенско стъкло, съдържащо бяло кристалообразно вещество (метамфетамин) с тегло 3 грама, кутийка с бяло кристалообразно вещество с тегло 15 грама и множество прекурсори за производство на наркотични вещества.



Криминално проявеният е задържан за срок до 24 часа.



По случая е образувано бързо производство.