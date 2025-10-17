29-годишен криминално проявен бургазлия, отговорен за различни видове кражби, е заловен от полицията, разбраЗа последно мъжът е установен като виновен за задигането на велосипед на стойност 550 лв., като случаят е от средата на септември. Разиграва се в ж.к. "Славейков", а потърпевш е 56-годишен бургазлия.В последствие става ясно, че задържаният е отговорен и за кражбата на друг велосипед, осъществена на 4 октомври в ж.к. "Изгрев". И двете колела са върнати на собственициите.Преди по-малко от 10 дни арестуваният е откраднал и скъпи слушалки (600 лв.) от хипермаркет в Бургас. Задигнатият артикул също е намерен и иззет.Работата по случая продължава.