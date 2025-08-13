ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Закопчаха съгрешила шофьорка в "Меден рудник"
Тази нощ около 01:50 ч. в района до бл. 47 в ж.к. "Меден рудник“ служители от Четвърто районно управление - Бургас спрели за проверка лек автомобил "Мерцедес“, управляван от 37-годишна жена. Униформените установили, че жената шофира след употреба на алкохол с концентрация от 1.43 промила.
Водачката е задържана за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Полицаи от Царево впечатлиха млада майка от София
17:27 / 13.08.2025
ВиК ремонти променят движението в различни части на Бургас
15:11 / 13.08.2025
10-дневен маратон предстои на Морска гара - Бургас
11:51 / 13.08.2025
Ето къде няма да има вода в Бургаско
11:03 / 13.08.2025
Ремонтът на главната улица в "Сарафово" продължава през септември...
10:44 / 13.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета