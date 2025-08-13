© Закопчаха съгрешила шофьорка в "Меден рудник“



Тази нощ около 01:50 ч. в района до бл. 47 в ж.к. "Меден рудник“ служители от Четвърто районно управление - Бургас спрели за проверка лек автомобил "Мерцедес“, управляван от 37-годишна жена. Униформените установили, че жената шофира след употреба на алкохол с концентрация от 1.43 промила.



Водачката е задържана за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.