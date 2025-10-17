Служители от Първо районно управление – Бургас задържаха двама криминално проявени бургазлии - на 23 и 27 години, които на 8 октомври са взломили вендинг машина, поставена на ул. "Антим I“. От тях са откраднали сумата от 180 лева от монетника й.Двамата в различно съучастие с брата на 23-годишния - 26-годишен криминално проявен мъж от Бургас, са извършили множество подобни кражби, взломявайки общо десет вендинг машини, поставени на различни места в централната част на Бургас. От там са взели близо 1 000 лв.