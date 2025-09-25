ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Закопчаха ученик с марихуана в "Братя Миладинови"
Младежът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Eдин от инвеститорите на терена на "Колодрума" дарява на Община Б...
16:13 / 25.09.2025
Нови 20 места за студенти по медицина в Бургас
16:15 / 25.09.2025
Бургас се сприятели с китайския град Далиен
12:52 / 25.09.2025
Разширяват ДНК лабораторията към ОДМВР-Бургас
11:16 / 25.09.2025
В Световния ден на туризма: Вход свободен в музеите на остров Све...
10:28 / 25.09.2025
Верижна катастрофа в Бургас
10:19 / 25.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Никол Станкулова побесня
20:41 / 23.09.2025
Бургас е предупреден!
14:25 / 24.09.2025
Борят се за живота на мъж след челен сблъсък в Бургаско
09:07 / 24.09.2025
Натали Трифонова дари Мартин Чой с дете, а той дори не е при нея
17:31 / 24.09.2025
Започва втората фаза на Индустриален и логистичен парк Бургас
16:34 / 24.09.2025
Заради ремонти: Части от Бургас остават без вода за седем часа
08:21 / 25.09.2025
Абонамент
Анкета