Закопчаха ученик с марихуана в "Братя Миладинови"

© Burgas24.bg Вчера около 11:30 ч. в района зад бл. 29 А в к-с "Братя Миладинови“ служители от Второ районно управление – Бургас извършили проверка на 17-годишен бургазлия. Полицаите намерили и иззели съцветия от суха зелена растителна маса - марихуана, с общо тегло около 10 грама.



Младежът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.